Дюков прокомментировал старт чемпионата мира по пляжному футболу в России

Вчера, 19 августа, в Москве стартовал чемпионат мира FIFA по пляжному футболу. Свой дебютный поединок на турнире провела и сборная России, одержав непростую победу над США в дополнительное время.

Сегодня же президент РФС Александр Дюков поделился впечатлениями от старта Мундиаля. Он поздравил болельщиков со стартом соревнования, а также сообщил, что в будущем надеется на проведение других значимых мероприятий в России. «Это важное событие для России, РФС, Москвы. Возможность показать, что мы умеем проводить крупные турниры», - приводит слова Дюкова официальный телеграм-канал РФС.

Добавим, что свой следующий матч на групповом этапе отечественная сборная проведет 21 августа против Парагвая.