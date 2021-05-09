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​«Футболист – это не работа»: у футболистки из Дании возникли проблемы на границе

09 Мая 2021, 14:43,

Датская футболистка Катрин Вейе выступает за шведскую команду «Росенгард» и часто перемещается между двумя странами из-за их близости. На днях Вейе ехала на тренировку в Швецию, но на границе у неё возникли проблемы, хотя у неё был отрицательный результат теста на коронавирус и справка с работы.

«Один из полицейских сказал мне, что быть футболистом – это не работа. Он сказал, чтобы я возвращалась домой. Я подумала, что он шутит, но нет. Не то чтобы меня часто узнавали, но обычно если я говорю «Росенгард», то все знают, что это известная команда, которая играла в четвертьфинале Лиги чемпионов», - рассказала Вейе Aftonbladet.

Ситуация разрешилась после вмешательства другого полицейского.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Катрин Вейе
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