​«Футболист – это не работа»: у футболистки из Дании возникли проблемы на границе

Датская футболистка Катрин Вейе выступает за шведскую команду «Росенгард» и часто перемещается между двумя странами из-за их близости. На днях Вейе ехала на тренировку в Швецию, но на границе у неё возникли проблемы, хотя у неё был отрицательный результат теста на коронавирус и справка с работы.

«Один из полицейских сказал мне, что быть футболистом – это не работа. Он сказал, чтобы я возвращалась домой. Я подумала, что он шутит, но нет. Не то чтобы меня часто узнавали, но обычно если я говорю «Росенгард», то все знают, что это известная команда, которая играла в четвертьфинале Лиги чемпионов», - рассказала Вейе Aftonbladet.

Ситуация разрешилась после вмешательства другого полицейского.