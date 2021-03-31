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44-летний форвард подписал контракт с 31-м клубом в карьере

31 Марта 2021, 10:33,

44-летний уругвайский форвард Себастьян Абреу продолжает игровую карьеру. Опытный нападающий трудоустроился в команде «Суд Америка». Об этом рапортует клубная пресс-служба.

«Суд Америка» выступает во втором по значимости дивизионе чемпионата Уругвая. Для Себастьяна этот клуб стал 31-м в профессиональной карьере.

Большую часть своей карьеры Абреу отыграл в Южной Америке и Мексике. Непродолжительное время уругвайский нападающий провел в Европе. Футболист отметился выступлениями за испанские «Депортиво» и «Реал Сосьедад».

В составе сборной Уругвая он провел 70 матчей и отметился 26 голами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Себастьян Абреу
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