Грицаенко: «Очень интересно поработать со Слуцким»

Защитник Алексей Грицаенко прокомментировал переход в «Рубин».

«Я очень рад, что перешел именно сюда. Я давно симпатизирую этому клубу, этому проекту с этим тренером. Мне очень интересно поработать под его руководством», - цитирует Грицаенко пресс-служба казанцев.

25-летний Грицаенко сыграл одиннадцать матчей за «Тамбов» в нынешнем сезоне и отметился одним забитым голом. Российский защитник является воспитанником «Луча», за основную команду которого он успел сыграть пятьдесят матчей.

После девятнадцати туров «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.