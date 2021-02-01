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Грицаенко: «Очень интересно поработать со Слуцким»

01 Февраля 2021, 22:57,

ФК "Краснодар"

Защитник Алексей Грицаенко прокомментировал переход в «Рубин».

«Я очень рад, что перешел именно сюда. Я давно симпатизирую этому клубу, этому проекту с этим тренером. Мне очень интересно поработать под его руководством», - цитирует Грицаенко пресс-служба казанцев.

25-летний Грицаенко сыграл одиннадцать матчей за «Тамбов» в нынешнем сезоне и отметился одним забитым голом. Российский защитник является воспитанником «Луча», за основную команду которого он успел сыграть пятьдесят матчей.

После девятнадцати туров «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рубин, Леонид Слуцкий, Алексей Грицаенко
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