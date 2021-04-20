Президент «Кальяри» - о Суперлиге: «Кто-то хочет забрать наши мечты»

Президент «Кальяри» Томмазо Джулини высказался о создании Суперлиги.

«Таков футбол, ты выигрываешь и проигрываешь. Это нормально. Но без мечты футбол теряет смысл. Всех болельщиков объединяет безмерное желание мечтать. Теперь кто-то хочет всё разрушить и забрать наши мечты.

Я не знаю, станет ли это концом футбола, но это точно будет концом того футбола, который заставил меня влюбить в эту игру и потратить на неё огромные деньги. Всё строится вокруг болельщиков и их мнение нужно уважать. Не будь фанатов, то кому было бы не наплевать на футбол?» - цитирует президента «Кальяри» Football Italia.