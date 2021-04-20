«Сидите там в своих дворцах на миллиардах»: Болельщики «Манчестер Сити» – о Суперлиге Европы

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» собрало из социальных сетей комментарии поклонников «Манчестер Сити» по поводу образования европейской Суперлиги.

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Andrew J.: «Если бы это началось 10 лет назад, у нас не было бы шансов».

Аvishek L.: «Как элитный клуб «Сити» несёт ответственность за привлечение других, менее обеспеченных финансами, клубов. И «Сити» также несёт ответственность за продвижение футбола по всему миру для всех».

John K.: «Сити» – это команда трудящихся Манчестера, поэтому слушайте нас, болельщиков».

Steven H.: «Суперлига станет смертью «Ман Сити» как общественного клуба. Европейские соревнования должны быть наградой за победу во внутренней лиге. Я бы предпочел, чтобы мы были во втором дивизионе с душой, чем чемпионами мира без души».

Rikyro M.: «Сидите там в своих дворцах на миллиардах и ещё имеете дерзость запятнать английский футбол – абсолютный позор».

Doan D.: «Изменения ради развития – это неизбежный закон жизни! История повторяется!».

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gonnaw1n: «Я почти уверен, что, если фанаты бойкотируют эти шесть английских клубов, то Суперлига не запустится, потому что команды не получат ожидаемой финансовой поддержки».

Phil G.: «В прошлом году «Сити» потратил миллионы на то, чтобы бороться с УЕФА в судах, пытаясь отменить двухлетний запрет на участие в Лиге чемпионов… Что ж, теперь кажется абсурдным, что в следующем сезоне мы в еврокубках участвовать не будем».

Ian J.: «Забавно смотреть, как люди думают, что жадность – это новое понятие в футболе. Владельцы и игроки годами в этом виноваты, а вы покупаете футболки и билеты по непристойно завышенным ценам, не моргнув глазом».

Heskey B.: «Игроки не виноваты в том, что им выплачивают заработную плату, которую они получают, это просто факт. А жадность исходит от владельцев, которые управляют клубом. Как и в любом межнациональном бизнесе, главное там – прибыль».

S.A.: «Фанаты «Манчестер Сити» говорят о принципах? Это фальшивое возмущение заставляет меня смеяться. Если бы вы действительно были на таком высоком моральном уровне, то вам следовало бы отказаться от поддержки клуба сразу же, как только туда пришли шейхи».

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Белов Т.: «Не думаю, что боссы этих гигантов настолько тупые и собрались убить футбол. Раз они решили создать новую лигу, значит, на то были причины, подождём – узнаем».

Эрих М.: «Созданный бедными, украденный богатыми – это футбол».

Вадим С.: «Вы адекватны вообще? Вам УЕФА приплачивает, что ли? Вы что ноете??? Футбол был, есть и будет».

Антон Б.: «С исключением из чемпионатов это, скорее всего, попытка взять на понт».

Кирилл Иванцов