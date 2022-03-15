Кавазашвили назвал Дзюбу недалёким человеком

Советский экс-футболист Анзор Кавазашвили высказался по поводу причины, из-за которой Артём Дзюба отказался от вызова в сборную России.

Кавазашвили сказал «Р-Спорт», что Дзюба очень недалёкий человек. Экс-вратарь отметил, что если Артём возражает решениям российского правительства, то пусть отказывается от денег в «Зените» и отправляется к своим родственникам на Украину. Эксперт добавил, что Дзюба же предпочитает играть за вражескую команду, где платят солидные деньги.

Напомним, что Артём Дзюба попросил Валерия Карпина не вызывать его в сборную из-за ситуации на Украине.