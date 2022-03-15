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Корниленко рад, что тренеры сборной обращают внимание на игроков из «Крыльев Советов»

15 Марта 2022 • 12:07 Комментировать

Один из руководителей «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал журналистам вызов двух футболистов самарского клуба в сборную России.

Корниленко сказал ТАСС, что все в команде очень рады, что Антон Зиньковский и Владислав Сарвели получили вызовы в национальную команду, ведь оба футболиста проводят яркий сезон и полностью заслужили это. Сергей отметил, что ему очень приятно, что тренерский штаб российской сборной обращает внимание на игроков из самарского клуба.

Кониленко добавил, что для любого футболиста очень важно получить вызов в сборную.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сергей Корниленко Антон Зиньковский Владислав Сарвели
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