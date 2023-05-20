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Агент Барбоза считает, что Кокорин уедет в топ-5 чемпионатов

20 Мая 2023 • 20:02 Комментировать (1)

Известный футбольный агент Паулу Барбоза высказался о том, что российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра нынешнего сезона.

Эксперт отметил, что для него неудивительна игра россиянина, ведь он способен играть на более высоком уровне.

«Чемпионат Кипра для него не самый сильный вариант. Он должен играть на более высоком уровне. Допускаю, что из «Ариса» он может уехать в топ-5 чемпионатов», - приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Кокорин выступает в кипрском клубе на правах аренды, он принадлежит итальянской «Фиорентине», с которой у него контракт до 30 июня 2024 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин Паулу Барбоза
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Комментарии (1)
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ингерман
20 Мая 2023 в 20:09
ай насмешили.. А-ха-ха-ха!
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