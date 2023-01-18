«Арис» Кокорина проиграл в 1/8 финала Кубка Кипра, россиянин не забил

Киприский «Арис» из города Лимасол проиграл АПОЭЛу на выезде на стадии 1/8 финала, матч завершился со счётом 2:4.

Российский форвард Александр Кокорин, выступающий за «Арис», появился на поле с начала второго тайма, однако результативными действиями совсем не отметился.

Всего в чемпионате Кипра россиянин сыграл в этом сезоне уже 14 матчей, в них он смог пять раз поразить ворота соперника и трижды отдать ассист. Напомним, Кокорин по-прежнему числится игроком итальянской «Фиорентины».

На следующей стадии Кубка Кипра триумфатор вечера АПОЭЛ сыграет против «Докса».