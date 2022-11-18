Певица Шакира отказалась выступать на церемонии открытия чемпионата мира за несколько дней до старта турнира

Известная колумбийская певица Шакира не выступит на открытии чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре. Новость об этом накануне сообщило испанское издание Marca.

Как отмечает источник, певица отказалась от выступления на мероприятии за несколько дней до официального старта турнира на фоне критики политического режима Катара, вызванной нарушением прав человека в стране. Выступив в день открытия турнира, Шакира в глазах болельщиков поддержала бы проведение ЧМ-2022 в Катаре. Ранее в Сети появилась также информация о том, что на церемонии не выступят Род Стюарт и Дуа Липа.

Напомним, бывшая возлюбленная экс-защитника Херарда Пике является автором песни «Waka Waka», которая стала официальным гимном чемпионата мира по футболу 2010, проходившего в ЮАР. Тогда колумбийская исполнительница исполнила свой хит на церемонии открытия Мундиаля. Ряд иностранных изданий включили композицию Шакиры в число лучших песен в истории чемпионатов мира.

Известно, что чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре станет первым в своем роде турниром, который пройдет в стране Ближнего Востока. Организация мирового первенства неоднократно подвергалась массовой критике со стороны болельщиков, футболистов и представителей СМИ.

Напомним, Мундиаль стартует в воскресенье, 20 ноября. В этот день состоится матч-открытие, в котором определят сильнейшего сборные Катара и Эквадора. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. Поединок пройдет на стадионе «Аль-Байт», который вмещает порядка 60 тысяч фанатов. Арена была построена специально к чемпионату мира по футболу.