Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

Певица Шакира отказалась выступать на церемонии открытия чемпионата мира за несколько дней до старта турнира

18 Ноября 2022 • 03:54 Комментировать
Известная колумбийская певица Шакира не выступит на открытии чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре. Новость об этом накануне сообщило испанское издание Marca.

Как отмечает источник, певица отказалась от выступления на мероприятии за несколько дней до официального старта турнира на фоне критики политического режима Катара, вызванной нарушением прав человека в стране. Выступив в день открытия турнира, Шакира в глазах болельщиков поддержала бы проведение ЧМ-2022 в Катаре. Ранее в Сети появилась также информация о том, что на церемонии не выступят Род Стюарт и Дуа Липа.

Напомним, бывшая возлюбленная экс-защитника Херарда Пике является автором песни «Waka Waka», которая стала официальным гимном чемпионата мира по футболу 2010, проходившего в ЮАР. Тогда колумбийская исполнительница исполнила свой хит на церемонии открытия Мундиаля. Ряд иностранных изданий включили композицию Шакиры в число лучших песен в истории чемпионатов мира.

Известно, что чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре станет первым в своем роде турниром, который пройдет в стране Ближнего Востока. Организация мирового первенства неоднократно подвергалась массовой критике со стороны болельщиков, футболистов и представителей СМИ.

Напомним, Мундиаль стартует в воскресенье, 20 ноября. В этот день состоится матч-открытие, в котором определят сильнейшего сборные Катара и Эквадора. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. Поединок пройдет на стадионе «Аль-Байт», который вмещает порядка 60 тысяч фанатов. Арена была построена специально к чемпионату мира по футболу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат Мира Херард Пике Шакира катар новости звёзд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Кипр (до 19 лет) Кипр (до 19 лет)
Швеция (до 19 лет) Швеция (до 19 лет)
0
0
Видео
18.11.22 в 15:30
Кустосия
Солин
Видео
19.11.22 в 04:00
Веллингтон Олимпик
Крайстчерч Юнайтед Крайстчерч Юнайтед
Видео
19.11.22 в 04:00
Атлетико Уила Атлетико Уила
Бояка Чико Бояка Чико
Видео
19.11.22 в 05:00
Бёркенхэд Юнайтед
Auckland United FC
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Ноября
03:54 · Другое
Певица Шакира отказалась выступать на церемонии открытия чемпионата мира за несколько дней до старта турнира
16 Ноября
20:39 · Другое
Супруга Бекхэма намерена спасать сына от родителей его жены
15 Ноября
06:11 · Другое
Наингголан и «Антверпен» расстались
00:36 · Россия. Премьер-лига
Бородавко рассказал, в каком виде спорта мог бы проявить себя Дзюба
14 Ноября
15:32 · Другое
​В Грузии президент клуба выбежал на поле с претензиями к судьям видео
10:57 · Другое
В Польше фанаты буквально «выкурили» игроков с поля видео
13 Ноября
11:22 · Россия. Премьер-лига
Дзюба возглавил рейтинг самых дорогих свободных агентов в мире
02:19 · Другое
Маззу возвращается в «Шарлеруа» официально
01:09 · Другое
Объявлены победители турнира среди людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ
10 Ноября
22:05 · Россия. Премьер-лига
Бывшая супруга Андрея Аршавина Юлия Барановская рассказала о тяготах воспитания дочери
08:17 · Другое
Одноногий футболист забил невероятный гол в чемпионате Польши для инвалидов видео
09 Ноября
21:12 · Испания. Ла Лига
Пике нанес Шакире новый удар по самолюбию 2
02:37 · Другое
Гейсенс – о Наингголане: «У него так много талантов, но он не живет как спортсмен, это позор»
00:40 · Другое
Мастур наконец-то нашёл себя - но лишь в чемпионате Марокко 1
08 Ноября
16:34 · Россия. Премьер-лига
Поступок Дмитрия Тарасова по отношению к супруге неприятно удивил фанатов 2
Все новости
Рекомендуем