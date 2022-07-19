Клуб из Хорватии подписал воспитанника «Барселоны»

Хорватская команда «Горица» подписала соглашение с сенегальским защитником Муссой Ваге, который до этого выступал за «Барселону».

Как сообщает пресс-служба хорватского клуба, 23-летний сенегальский футболист официально подписал однолетнее соглашение с командой. Стоит отметить, что последний год Ваге пропустил из-за тяжёлой травмы. Африканский защитник является воспитанником «Барселоны», за которую защитник провёл несколько матчей в Ла Лиге.

Последним клубом Ваге был ПАОК. В сезоне 2020/2021 в греческом чемпионате сенегалец провёл семь матчей, в которых сделал один ассист.