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Бывший игрок «Арсенала» отправился в Австралию

20 Января 2022 • 01:29 Комментировать

Защитник «Ноттингем Форест» Карл Дженкинсон на правах аренды перебрался в австралийский «Мельбурн».

29-летний фланговый защитник будет играть в Австралии до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт «Ноттингем Форест».

Карл Дженкинсон более всего известен по своим выступлениям за лондонский «Арсенал», именно оттуда в августе 2019 года он и был куплен «Ноттингем Форест» за 2,2 миллиона евро. Также фланговый защитник успел в ноябре 2012 года сыграть один матч за национальную сборную Англии, но на высоком уровне он так и не закрепился.

Аренда в «Мельбурн» должна помочь Карлу Дженкинсону набрать игровую форму так как в нынешнем сезоне он потерял место в составе «Ноттингем Форест» и совсем не играл за клуб из Чемпионшипа.

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Евро-Футбол.Ру,
Ноттингем Форест Карл Дженкинсон Мельбурн
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