Бывший игрок «Арсенала» отправился в Австралию

Защитник «Ноттингем Форест» Карл Дженкинсон на правах аренды перебрался в австралийский «Мельбурн».

29-летний фланговый защитник будет играть в Австралии до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт «Ноттингем Форест».

