Бывший игрок «Арсенала» отправился в Австралию

Защитник «Ноттингем Форест» Карл Дженкинсон на правах аренды перебрался в австралийский «Мельбурн».

29-летний фланговый защитник будет играть в Австралии до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт «Ноттингем Форест».

Carl Jenkinson joins Melbourne City on loan until end of the season



We wish Carl well for the remainder of the campaign



#NFFC — Nottingham Forest FC (@NFFC) January 19, 2022

Карл Дженкинсон более всего известен по своим выступлениям за лондонский «Арсенал», именно оттуда в августе 2019 года он и был куплен «Ноттингем Форест» за 2,2 миллиона евро. Также фланговый защитник успел в ноябре 2012 года сыграть один матч за национальную сборную Англии, но на высоком уровне он так и не закрепился.

Аренда в «Мельбурн» должна помочь Карлу Дженкинсону набрать игровую форму так как в нынешнем сезоне он потерял место в составе «Ноттингем Форест» и совсем не играл за клуб из Чемпионшипа.