Блан возглавил «Аль-Райян»

Лоран Блан стал тренером катарского «Аль-Райяна».

Отметим, что последним местом работы французского специалиста был «ПСЖ», в котором он трудился в 2016-м году, но не продержался в парижском клубе и сезона.

Блан начал тренерскую карьеру в 2007-м году, за это время 55-летний француз успел поработать лишь в двух разных клубах и сборной Франции.

Ранее Блан заявлял, что планирует вернуться к тренерской работе только в детском футболе.

После девяти туров «Аль-Райян» с тринадцатью очками занимает шестое место в чемпионате Катара, отставая от лидера таблицы уже на двенадцать зачетных баллов.