Блан возглавил «Аль-Райян»

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19 Декабря 2020, 19:01,
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Лоран Блан стал тренером катарского «Аль-Райяна».
Отметим, что последним местом работы французского специалиста был «ПСЖ», в котором он трудился в 2016-м году, но не продержался в парижском клубе и сезона.
Блан начал тренерскую карьеру в 2007-м году, за это время 55-летний француз успел поработать лишь в двух разных клубах и сборной Франции.
Ранее Блан заявлял, что планирует вернуться к тренерской работе только в детском футболе.
После девяти туров «Аль-Райян» с тринадцатью очками занимает шестое место в чемпионате Катара, отставая от лидера таблицы уже на двенадцать зачетных баллов.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Лоран Блан, Аль-Райян