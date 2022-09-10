Украинская ассоциация футбола уже строчит гневные письма в Боснию и Герцеговину

Товарищеский матч между сборными России и Боснии\Герцеговины очень сильно взбудоражил УАФ - украинскую ассоциацию футбола, которая уже принялась бомбардировать ФИФА и УЕФА своими письмами с требованиями не допустить проведение матча. Аналогичные ноты украинские футбольные чинуши строчат и в Футбольный союз Боснии и Герцеговины, с требованием не допустить проведения матча.

Ранее сборные России и Боснии и Герцеговины никогда не встречались между собой - ни в товарищеских матчах, ни в официальных. Игра состоится 19 ноября. Босния и Герцеговина лишь один раз в своей истории пробивалась в финальную часть крупного турнира - в 2014 году на чемпионат мира в Бразилии.