Клуб Черчесова уверенно обыграл середняка Бундеслиги

Венгерский «Ференцварош», который возглавляет российский специалист Станислав Черчесов, уверенно обыграл немецкий «Аугсбург» в товарищеской игре – 2:0. Оба гола подопечные Черчесова забили во второй тайме матча: счёт на 61-й минуте встречи открыл Ксавье Мерсье, а спустя 13 минут он же оформил дубль.

Отметим, что еврокубковой осенью «Ференцварош» под руководством Черчесова прекрасно выступил в Лиге Европы в квартете с не самыми слабыми соперниками – «Монако», «Трабзонспором» и «Црвеной Звездой» и умудрился занять первое место и автоматически пробиться в 1/8 финала еврокубка.

В национальном первенстве Венгрии, которое возобновляется 24 января, «Ференцварош» лидирует с восьмиочковым отрывом. В прошлом сезоне Черчесов уже привёл свой клуб к золотому дублю - выиграл чемпионат и Кубок страны.