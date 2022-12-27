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Венгрия

Венгерский журналист не верит в переход Дзюбы в «Ференцварош»

27 Декабря 2022 • 10:55 Комментировать
Залаэгерсег
...
Ференцварош
24.01 20:30

Венгерский журналист Ласло Борсос высказался о возможном переходе российского нападающего Артёма Дзюбы в «Ференцварош», который возглавляет экс-наставник сборной России Станислав Черчесов.

По мнению журналиста, действующий чемпион Венгрии не станет подписывать футболистов из России, так как их финансовые запросы слишком велики.

«Как бы мы не хотели дуэт Дзюба — Черчесов, российский нападающий слишком дорог для «Ференцвароша», — цитирует журналиста Sport24.

Напомним, нынешний сезон 34-летний Дзюба начинал в качестве игрока турецкого «Адана Демирспор», однако уже в начале ноября расторг контракт с этим клубом и сейчас находится в поиске новой команды. 
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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов Артём Дзюба Трансферы футбола - зима 2023 Ласло Борсос
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ЗАЛАЭГЕРСЕГ ФЕРЕНЦВАРОШ
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