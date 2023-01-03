«Ференцварош» проведёт три матча в Испании

«Ференцварош» проведёт три товарищеские встречи в Испании. Напомним, венгерский клуб возглавляет Станислав Черчесов. По информации «Спорт-Экспресс», 7 января команда отправится в Испанию, где проведет десять дней и вернется в Будапешт.

Вторую часть сезона «Ференцварош» начнет в гостях матчем против «Залаэгерсега», встреча состоится 24 января.

Подопечные Черчесова продолжают уверенно лидировать в турнирной таблице чемпионата Венгрии, имея в своем активе 34 набранных очка после 14 игр. Ближайшим преследователем является «Кечкемент», у которого на счету 26 баллов после 16 туров.