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Венгрия

«Ференцварош» проведёт три матча в Испании

03 Января 2023 • 13:41 Комментировать
Залаэгерсег
...
Ференцварош
24.01 20:30

«Ференцварош» проведёт три товарищеские встречи в Испании. Напомним, венгерский клуб возглавляет Станислав Черчесов. По информации «Спорт-Экспресс», 7 января команда отправится в Испанию, где проведет десять дней и вернется в Будапешт.

Вторую часть сезона «Ференцварош» начнет в гостях матчем против «Залаэгерсега», встреча состоится 24 января.

Подопечные Черчесова продолжают уверенно лидировать в турнирной таблице чемпионата Венгрии, имея в своем активе 34 набранных очка после 14 игр. Ближайшим преследователем является «Кечкемент», у которого на счету 26 баллов после 16 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
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ЗАЛАЭГЕРСЕГ ФЕРЕНЦВАРОШ
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