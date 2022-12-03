Черчесов — об интересе из России: «Его нет, и меня это не печалит»

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» и экс-наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал, проявляют ли к нему интерес команды из нашей страны.

«Есть ли интерес из России? Нет. И меня это не печалит», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Напомним, именно под руководством Черчесова сборная России дошла до четвертьфинала чемпионата мира в 2018 году. Ранее он также работал в «Спартаке», «Динамо» и польской «Легии», с которой сумел выиграть внутренний чемпионат.

«Ференцварош» Черчесов возглавляет с декабря прошлого года. Отметим, что вместе с командой из Венгрии российский специалист сумел выйти в плей-офф текущего розыгрыша Лиги Европы, заняв первое место в одной группе с «Монако», «Трабзонспором» и «Црвеной Звездой».