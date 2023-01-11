Черчесов прокомментировал победу над «Аугсбургом»

Российский рулевой венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал победу своего клуба над клубом с 14 места Бундеслиги – «Аугсбургом».

«Мы довольны результатом и качеством того футбола, который показали. Если в первом тайме была равна игра, то во втором мы оказались эффективнее», - цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Черчесов добавил, что впереди у «Ференцвароша» ещё два контрольных матча, а после венгерский клуб улетит на родину, где стартует продолжение национального чемпионата. В нём, кстати, дела у подопечных Черчесова идут замечательно – «Ференцварош» первый и отрывается от конкурентов на восемь баллов.