СМИ узнали размер зарплаты Чеферина в УЕФА

Президент «Реала» Флорентино Перес одной из причин создания Суперлиги назвал закрытость УЕФА и отсутствие данных о заработной плате, к примеру, главы европейского футбольного союза Александра Чеферина.

Сайт Calcio e Finanza проанализировал финансовые показатели УЕФА и пришел к выводу, что в сезоне 2019/20 Чеферин заработал 2,19 млн евро до уплаты налогов, что на 450 тысяч евро больше, чем было за год до этого. Такой рост заработной платы тем более удивителен на фоне пандемии коронавируса, которая очень больно ударила по футбольному миру.

Генеральный секретарь организации Теодор Теодорис также стал зарабатывать больше - 1,23 млн евро в год (+164 тыс. евро).