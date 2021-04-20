Борис Джонсон поблагодарил «Челси» и «Манчестер Сити»

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20 Апреля 2021, 23:35,
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на развал европейской Суперлиги.
- Решение «Челси» и «Манчестер Сити», если оно будет официально подтверждено, абсолютно верное, и я благодарю их за это. Надеюсь, что другие клубы, которые связаны с Суперлигой, последуют их примеру, - написал Джонсон в «Твиттере».
Несколько минут назад стало известно о том, что «Манчестер Сити» стал первым клубом, который официально объявил о выходе из проекта Суперлиги.
Напомним, что в ночь на понедельник 12 топ-клубов Европы объявили о создании нового турнира, альтернативе Лиги чемпионов.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Челси, Манчестер Сити, Борис Джонсон