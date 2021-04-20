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Борис Джонсон поблагодарил «Челси» и «Манчестер Сити»

20 Апреля 2021, 23:35,

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на развал европейской Суперлиги.

- Решение «Челси» и «Манчестер Сити», если оно будет официально подтверждено, абсолютно верное, и я благодарю их за это. Надеюсь, что другие клубы, которые связаны с Суперлигой, последуют их примеру, - написал Джонсон в «Твиттере».

Несколько минут назад стало известно о том, что «Манчестер Сити» стал первым клубом, который официально объявил о выходе из проекта Суперлиги.

Напомним, что в ночь на понедельник 12 топ-клубов Европы объявили о создании нового турнира, альтернативе Лиги чемпионов.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Манчестер Сити, Борис Джонсон
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