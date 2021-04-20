«Санкции УЕФА вызывают отвращение»: Фанаты «Челси» высказались о Суперлиге

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет реакцию болельщиков лондонского «Челси» на создание европейской Суперлиги из социальных сетей.

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JG B.: «Конечно, Суперлига создаст прецедент, а это опасно. Многие говорят, что это конец футбольной пирамиды, но на самом деле это не так. Команды по-прежнему намерены играть в своих лигах».

Wg1612 W.: «Я чувствую, что меня обманула любовь всей моей жизни. Предательство – это мягко сказано. Забирайте у меня всё что хотите, но только не «Челси», я не потерплю этого».

John4567io: «Всё, что мы можем делать на данном этапе, это молиться».

Juan M.: «Когда всех всё будет устраивать, нас там не будет».

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Kingsly C.: «Вы всё равно не позволите себе пропустить матч «Челси» против «Реала» с полностью подготовленным Азаром».

Edoghogho I.: «Челси» – наш клуб, и любое его решение мы должны соблюдать, это в его же интересах. В конце концов, когда подписали Тухеля, многие фанаты сказали, что он плохой тренер и что они предпочитают Аллегри. Но разве сейчас мы не наслаждаемся Тухелем?».

Andy W.: «Единственная новость, которую я хочу услышать, – это то, что «Челси» подаст пример для остальных и выйдет из Суперлиги. Наш клуб был ярким примером на протяжении всей пандемии, не увольняя сотрудников и держа двери своих отелей открытыми для сотрудников Национальной службы здравоохранения Великобритании».

Scofield A.: «Для игроков и тренерского штаба слишком рискованно каждую неделю мотаться на континент в условиях коронавируса».

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Арай Н.: «И это демократия? Я, конечно, не лютый сторонник Суперлиги, но санкции от УЕФА вызывают отвращение! Эти клубы сами знают, что делать. Давить на них – подтверждать, что ты монополия. Все трясутся за свои карманы, а в итоге, как и всегда, победит сильнейший. Историю пишут победители. Возможно, Суперлига здорово проявит себя, и через лет пять ФИФА со своими дочерними организациями пойдёт на поклон ко всем этим клубам».

Максим В.: «Всё правильно: клубы, выступающие в своих странах, должны соблюдать правила, а если нет, то пусть получают. «Челси» базируется в Англии на земле Великобритании и должен быть готов нести наказания за свои поступки, как и простой человек, который нарушает закон. Я всеми руками за то, чтобы убить экономику всех этих двенадцать клубов, не давать визы иностранным игрокам, запретить покупку легионеров и обложить клубы такими налогами, чтобы они отдавали все свои призовые. И да, я фанат «Челси» как футбольного клуба, но не как проекта денежного мешка!!».

Максим П.: «Сидеть на попе ровно на нагретом месте – это стагнация. Что все так кипишуют? Ещё ничего не началось, места для нескольких клубов есть. Аналоги такой лиги есть как в хоккее, так и в баскетболе. И ничего, никто не загнулся там вроде бы, а наоборот – процветают. P.S. Просто есть такая штука, как причинно-следственная связь, и Суперлига здесь лишь следствие скотского отношения УЕФА».

Elnur L.: «По сути, УЕФА И ФИФА сами во всем виноваты. Лет семь-десять назад вместо тупого финансового fair play им нужно было внести иные коррективы. Например, отменить правило гостевого гола, зачем оно вообще нужно? Увеличить призовые. Предложить больше денег топ- клубам. Внести какой-нибудь прозрачный потолок трат – по зарплатам плюс по бюджетам. Если кто-то нарушает – жёстко наказывать. Причём всех, а не выборочно. Когда «Челси» получает бан, а «МС» и «ПСЖ» –пушистые зайчики, это смешно. Уменьшить матчи сборных. С Лигой нации, провалились, по итогу больше травмированных и отсутствие увлечённости публики. Да и то, до Лиги наций было много матчей сборных. Учитывая изменения в футболе, футбольные организации должны были уменьшить количество матчей, а не увеличивать их. Топ-клубы долго всё это терпели, а теперь они выходят на сцену и диктуют свои условия. Они имеют на это право, потому что в условиях, которые создали УЕФА и т.д., практически невозможно долго жить».

Кирилл Иванцов