Кирьяков: «Я не думаю, что Суперлига долго проживёт»

Известный футбольный эксперт и тренер Сергей Кирьяков прокомментировал идею создания европейской Суперлиги в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«На мой взгляд, это вызов для всего футбольного сообщества. Несмотря на все устои, правила и законы, которые есть в футболе, в УЕФА и ФИФА, это будет, как я понимаю, совсем отдельный турнир. Там будут свои правила, своя организация. Насколько эта идея приживется? Я в это не верю, скажу честно. Потому что турнир непонятный, много нюансов: судейство, организация матчей, телевидение. Неизвестно, что будет с этими клубами. УЕФА высказал свою позицию, что будет выдвигать санкции, и футболисты тоже будут подвергнуты санкциям, если будут играть - вплоть до того, что не будут участвовать во всех турнирах под эгидой УЕФА. Я не думаю, что этот турнир долго проживет. Может быть, попробуют пилотный проект, а потом УЕФА все-таки их «сожрет», можно сказать.

УЕФА и ФИФА могут пойти на этот шаг - запретить футболистам и клубам выступать на турнирах под эгидой этих организаций. Для любого игрока участие в чемпионате мира - это событие, несмотря на все эти деньги и контракты. Я вижу здесь противостояние денег и футбола. Футбол всю жизнь побеждал, он победит и тут, я уверен. Все вернется к тому, что у нас есть сейчас и с чем в принципе мы все согласны. Это все интересно и работает. А насколько будет работать новая идея, какие перспективы у этого турнира - это все туманно.

Я так понимаю, что представители некоторых стран тоже могут не дать согласие. И турнир будет без 1-2 представителей топ-лиг, ведущих футбольных держав Европы. Это тоже будет сигналом к тому, что все это сделано неправильно. Наверняка подвергнется санкциям и Флорентино Перес, вплоть до отстранения от футбола.

Вопрос еще в том, на чьей стороне будет телевидение, все-таки это основной поставщик денег. Тут очень много нюансов. Вряд ли найдется человек, который сейчас полностью понимает, что это за турнир. Понятно, что смысл один - зарабатывать больше денег. Но есть же очень много других клубов среднего уровня, чуть ниже среднего уровня. Это еще и показывает отношение к таким командам. Ну не все же измеряется деньгами. Все-таки футбол - часть культуры, которая привлекает в первую очередь игрой, а потом уже все остальное», - сказал Кирьяков.