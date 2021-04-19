Глейзер: «Суперлига откроет новую главу в истории футбола»

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19 Апреля 2021, 10:38,
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Совладелец «МЮ» Джоэль Глейзер, который был назначен вице-президентом европейской Суперлиги, высказался о создании нового турнира.
«Суперлига соберет сильнейшие клубы и лучших игроков мира. Мы откроем новую главу в истории футбола. Будут обеспечены условия самого высокого уровня. Мы увеличим финансовую поддержку глобальной футбольной пирамиды», - приводятся слова руководителя в пресс-релизе Суперлиги.
Напомним, что участие в новом турнире подтвердили 12 команд. Ими стали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Суперлига Европы, Джоэль Глейзер