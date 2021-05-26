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«На стиле»: Игроки «МЮ» приехали на финал Лиги Европы

26 Мая 2021, 21:28,

Официальный аккаунт «Манчестер Юнайтед» в «Инстаграме» сообщил о том, что футболисты английской команды добрались до «Гданьск Арены», где пройдёт финал Лиги Европы 2020/21. Соперником «красных дьяволов» станет испанский «Вильярреал». 

«Мы были бы не мы, если бы приехали на финал не на стиле» - написано в инстаграм-аккаунте «Манчестер Юнайтед». 

Перед матчем стал известен интересный факт, что игрок «Вильярреала» Пино побьёт рекорд Икера Касильяса. Испанский полузащитник появится на поле с первых минут, а это значит, что станет самым молодым футболистом, который когда-либо принимал участие в финалах еврокубков. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Манчестер Юнайтед, Вильярреал
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