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Опубликованы стартовые составы на финал Лиги Европы

26 Мая 2021, 21:10,

«Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал» определились составами, которые выйдут с первых минут на финал Лиги Европы 2020/21. 

Список основных игроков английской команды выглядит так: на воротах де Хеа, в защите Уан-Биссака, Байи, Линделоф и Шоу, в полузащите Мактоминей, Погба, Гринвуд и Фернандеш, а в линии атаки - Рэшфорд и Кавани. 

Унаи Эмери выставил следующих футболистов: Рульи - Капу, Фойт, Педраса, Альбиоль - Парехо, Торрес, Тригерос, Пино - Морено, Бакка.

Когда английские команды встречались в еврокубковых финалах с испанским, лишь раз клубу из Великобритании удалось победить, как сообщает Opta. 

 

 

 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Манчестер Юнайтед, Вильярреал
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