Опубликованы стартовые составы на финал Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал» определились составами, которые выйдут с первых минут на финал Лиги Европы 2020/21.

Список основных игроков английской команды выглядит так: на воротах де Хеа, в защите Уан-Биссака, Байи, Линделоф и Шоу, в полузащите Мактоминей, Погба, Гринвуд и Фернандеш, а в линии атаки - Рэшфорд и Кавани.

Унаи Эмери выставил следующих футболистов: Рульи - Капу, Фойт, Педраса, Альбиоль - Парехо, Торрес, Тригерос, Пино - Морено, Бакка.

Когда английские команды встречались в еврокубковых финалах с испанским, лишь раз клубу из Великобритании удалось победить, как сообщает Opta.