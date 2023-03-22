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​Агент Азмуна: «Сердар не приедет в сборную Ирана» эксклюзив

22 Марта 2023 • 18:44 Комментировать

Агент Арманд Дурн, который работает с нападающим «Байера» Сердаром Азмуном, дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру». По его словам, Азмун не приедет в расположение сборной Ирана.

«Да, сейчас я точно могу сказать, что Сердар не приедет в сборную Ирана. Ещё в понедельник определённости такой не было, но так сложились обстоятельства. Это связано с личными причинами Сердара, не стоит искать здесь что-то ещё», - сказал Дурн.

Напомним, что сборная Ирана 23 марта проведёт домашний товарищеский матч против России. Стартовый свисток прозвучит в 20:00. Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Ирана Сердар Азмун Арманд Дурн Байер
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