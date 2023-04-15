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Греция

Гаттузо, Камбьяссо и Марселино претендуют на пост тренера «Олимпиакоса»

15 Апреля 2023 • 13:04 Комментировать
Олимпиакос
...
АЕК
23.04 21:00

Греческий «Олимпиакос» находится в поисках нового главного тренера. По информации от журналиста Николо Скиры в социальных сетях, руководство команды определило шорт-лист из трёх фаворитов на вакантную должность.

Как сообщает источник, на пост тренера «Олимпиакоса» сейчас претендуют Эстебан Камбьяссо, Марселино и Дженнаро Гаттузо, который по ходу нынешнего сезона был уволен из испанской «Валенсии».

Источник добавляет, что новый тренер приступит к своей должности в июле, а нынешний сезон команда закончит с временным специалистом.

«Олимпиакос» сейчас находится на третьем месте в чемпионате Греции.

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Евро-Футбол.Ру,
Олимпиакос Эстебан Камбьяссо Дженнаро Гаттузо Марселино Гарсия Тораль
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