Гаттузо возглавит «Олимпиакос»

Известный итальянский тренер Дженнаро Гаттузо в самое ближайшее время возглавит греческий «Олимпиакос», сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, стороны уже успели согласовать условия контракта, который начнёт действовать со следующего сезона. Ранее сообщалось, что на пост главного тренера «Олимпиакоса» также претендуют Эстебан Камбьяссо и Марселино.

Последним местом работы Гаттузо была испанская «Валенсия», которую он покинул в конце января текущего года. Ранее 45-летний итальянец работал в «Наполи» и «Милане».

Напомним, что «Олимпиакос» является действующим чемпионом Греции. В общей сложности команда из города Пирей выигрывала внутренний чемпионат 47 раз.