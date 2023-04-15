Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Греция

Гаттузо возглавит «Олимпиакос»

15 Апреля 2023 • 14:49 Комментировать
Олимпиакос
...
АЕК
23.04 21:00

Известный итальянский тренер Дженнаро Гаттузо в самое ближайшее время возглавит греческий «Олимпиакос», сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, стороны уже успели согласовать условия контракта, который начнёт действовать со следующего сезона. Ранее сообщалось, что на пост главного тренера «Олимпиакоса» также претендуют Эстебан Камбьяссо и Марселино.

Последним местом работы Гаттузо была испанская «Валенсия», которую он покинул в конце января текущего года. Ранее 45-летний итальянец работал в «Наполи» и «Милане».

Напомним, что «Олимпиакос» является действующим чемпионом Греции. В общей сложности команда из города Пирей выигрывала внутренний чемпионат 47 раз.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Олимпиакос Дженнаро Гаттузо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОЛИМПИАКОС АЕК
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе: