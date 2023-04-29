Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Греция

Итальянский арбитр пожаловался, что во время игры между АЕКом и «Олимпиакосом» получил удар коленом в пах

29 Апреля 2023 • 02:51 Комментировать
Олимпиакос
1:3
АЕК
окончен

Не так давно мы рассказывали о скандале в Мексике, где арбитр решил применить в качестве дополнительного «аргумента» в споре с игроком удар коленом в пах. Но, оказывается, бывает и наоборот - и не где-нибудь в достаточно экзотической Мексике или каком-нибудь Гондурасе, а прямо в Европе, в другой стране на букву «Г» - Греции.

О том, что важный матч между «Олимпиакосом» и АЕКом, оспаривающими чемпионский титул, прошел в напряженной атмосфере, мы уже сообщали, и судившему встречу итальянскому арбитру пришлось очень несладко - он также пожаловался на то, что пожелавший остаться неизвестным футболист исподтишка зарядил ему коленом в пах.

- Да, меня ударили по гениталиям, но я не знаю, кто это был, - пожаловался итальянской прессе Масса. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Олимпиакос АЕК Афины Давиде Масса
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе: