Итальянский арбитр пожаловался, что во время игры между АЕКом и «Олимпиакосом» получил удар коленом в пах

Не так давно мы рассказывали о скандале в Мексике, где арбитр решил применить в качестве дополнительного «аргумента» в споре с игроком удар коленом в пах. Но, оказывается, бывает и наоборот - и не где-нибудь в достаточно экзотической Мексике или каком-нибудь Гондурасе, а прямо в Европе, в другой стране на букву «Г» - Греции.

О том, что важный матч между «Олимпиакосом» и АЕКом, оспаривающими чемпионский титул, прошел в напряженной атмосфере, мы уже сообщали, и судившему встречу итальянскому арбитру пришлось очень несладко - он также пожаловался на то, что пожелавший остаться неизвестным футболист исподтишка зарядил ему коленом в пах.

- Да, меня ударили по гениталиям, но я не знаю, кто это был, - пожаловался итальянской прессе Масса.