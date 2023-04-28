В Англии не советуют Джеррарду связываться с «Олимпиакосом»

Мы уже сообщали о том, что Стивен Джеррард может возглавить греческий «Олимпиакос», однако в Англии от этого его отговаривают. Причина - непростая обстановка в греческом чемпионате, где то и дело на поле выбегают болельщики и срывают поведение матчей.

В последний раз такое случилось в игре «Олимпиакоса» против АЕКа, которая закончилась для пирейцев неудачно - 1:3, значительно усилив позиции АЕКа в борьбе за титул. Недовольные подобным сценариев фаны «Олимпиакоса» выбежали на поле, а кое-кто даже успел дать пару тумаков арбитру - итальянскому рефери Давиде Массе.

И теперь Джеррарду советуют не связываться с «этим дурдомом».