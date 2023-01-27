Черчесов: «Все мои мысли только с «Ференцварошем»

Рулевой «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о своей работе в венгерском клубе и ответил на вопрос о месте, где он может в будущем продолжить тренерскую карьеру. Кстати, до конца текущего сезона Черчесов может достичь отметки в 450 официальных матчей в качестве главного тренера.

«Не бегите впереди паровоза, у меня сейчас на повестке дня только субботняя встреча с «Вашашем». Надо работать и работать, а не думать о статистических рекордах. Все мои мысли на данный момент связаны с «Ференцварошем» - цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Специалист добавил, что предложений от других клубов не получал, а на разные разговоры, что сватают его в другие клубы, внимание не обращает.

На данный момент «Ференцварош» идёт в чемпионате Венгрии на первом месте с 11-очковым отрывом.