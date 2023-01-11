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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Один из лидеров «Ференцвароша» отказался ехать в Россию слухи

11 Января 2023 • 20:47 Комментировать
Ференцварош
...
Вашаш
28.01 21:30

Один из лидеров венгерского «Ференцвароша» Аисса Лайдуни отказался ехать в Российскую премьер-лигу.

По информации «Спорт-Экспресса», у тунисского полузащитника были предложения от трёх коллективов из итальянской Серии А, а именно от «Кремонезе», «Сампдории» и «Фиорентины». Сообщается, что команд смутила сумма в пять миллионов евро, выставленная венгерским чемпионом. Именно из-за интереса из Европы Аисса отказался рассматривать предложение от клуба РПЛ.

В нынешней кампании Лайдуни провёл в футболке «Ференцвароша» 23 матча, забив два гола при четырёх результативных передачах. Отметим, что ранее агент лучшего тунисского игрока 2022 года Энди Эванс подтверждал имеющийся интерес от топ-клуба чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош РПЛ Трансферы футбола - зима 2023 Аисса Лайдуни
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