Один из лидеров венгерского «Ференцвароша» Аисса Лайдуни отказался ехать в Российскую премьер-лигу.

По информации «Спорт-Экспресса», у тунисского полузащитника были предложения от трёх коллективов из итальянской Серии А, а именно от «Кремонезе», «Сампдории» и «Фиорентины». Сообщается, что команд смутила сумма в пять миллионов евро, выставленная венгерским чемпионом. Именно из-за интереса из Европы Аисса отказался рассматривать предложение от клуба РПЛ.

В нынешней кампании Лайдуни провёл в футболке «Ференцвароша» 23 матча, забив два гола при четырёх результативных передачах. Отметим, что ранее агент лучшего тунисского игрока 2022 года Энди Эванс подтверждал имеющийся интерес от топ-клуба чемпионата России.