Уилкшир двумя словами охарактеризовал Черчесова

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир высказался о главном тренере «Ференцвароша» Станиславе Черчесове, с которым ранее работал в московском клубе.

Несмотря на то, что австралиец провёл под руководством российского специалиста не так много времени, он сумел назвать отличительные качества Черчесова.

«Он очень строгий и прямолинейный тренер. К сожалению, узнать его как человека у меня не было достаточно времени. Но проблем с ним у меня никогда не было», — цитирует Уилкшира Sport24.

Напомним, Уилкшир выступал за «Динамо» с 2008 по 2014 год, а также с 2016 по 2017. В общей сложности в составе «бело-голубых» экс-игрок сборной Австралии провёл 170 матчей, забив в них два гола и отдав 10 результативных передач.