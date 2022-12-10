Божович: «Если бы Черчесов не был россиянином, то работал бы в Англии»

Известный черногорский тренер Миодраг Божович, ранее возглавлявший целый ряд клубов РПЛ, поделился мнением о российском наставнике венгерского «Ференцвароша» Станиславе Черчесове.

Божович считает, что будь Черчесов гражданином другой страны, он работал бы в более сильном чемпионате.

«Он всем всё доказал. Хорошо работать в чужой стране всегда дорогого стоит! Если бы он был по паспорту не россиянином, думаю, он бы работал в месте получше — в Англии, например», — приводит слова Божовича «РБ Спорт».

Напомним, Черчесов возглавляет «Ференцварош» с декабря прошлого года и уже успел выиграть с этой командой чемпионат Венгрии, а также Кубок страны. Ранее он работал в сборной России, «Спартаке» «Динамо» и польской «Легии».