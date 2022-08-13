Клуб Черчесова потерял перебравшегося в Чехию футболиста

Венгерский «Ференцварош», недавно с треском вылетевший из квалификационного раунда Лиги чемпионов, потерял заодно и футболиста - нападающий клуба Форчун Бэсси решил продолжить карьеру в чешской «Виктории Пльзень», которая продолжает свои выступления в Лиге чемпионов, переиграв тираспольский «Шериф».

Речь идет об аренде футболиста - «Ференцварош» сдал Бэсси в аренду сроком на один год, до 30 июня 2023 года. Другие подробности соглашения не сообщаются.

Напомним, что «Ференцварош» тренирует российский тренер Станислав Черчесов, он приступил к своим обязанностям в конце 2021 года и уже успел привести клуб к победе в чемпионате и кубке Венгрии.