Силкин не исключил возможное увольнение Черчесова из «Ференцвароша»

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал возможную отставку главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

«Возможно ли увольнение Черчесова, если команда вылетит из квалификации Лиги Европы? Оно всегда возможно. Тренерская должность такова, что любая неудача может послужить толчком к разрыву», — приводит слова Силкина «Спорт День за Днем».

Напомним, что венгерский клуб покинул розыгрыш Лиги чемпионов, уступив в ответном матче третьего квалификационного раунда азербайджанскому «Карабаху» со счетом 1:3.

Отметим, что по итогам прошлого сезона подопечные Черчесова стали чемпионами страны и обладателями Кубка Венгрии.