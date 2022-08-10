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Венгрия

Силкин прокомментировал игру «Ференцвароша» под руководством Черчесова

10 Августа 2022 • 18:55 Комментировать
Ференцварош
...
Фехервар
1.67 3.90 4.40
14.08 21:00

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин оценил игру «Ференцвароша», который возглавляет Станислав Черчесов.

«Фанаты жалуются, что у Черчесова скучный футбол? Среди фанатов всегда находятся недовольные. Черчесов в прошлом году выиграл и чемпионат, и Кубок. Результат на лицо», — цитирует Силкина «Спорт Днем за Днем».

Эксперт считает, что для яркой атакующей игры необходимо иметь подходящих исполнителей, а Черчесов работает с теми, кто у него есть, при этом добивается результата.

«Ференцварош» проиграл в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Карабаху» (1:3) и покинул турнир.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов Сергей Силкин
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ФЕРЕНЦВАРОШ ФЕХЕРВАР
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