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Венгрия

«Ференцварош» Черчесова разгромил очередного соперника и идёт по таблице без потерь и пропущенных мячей

15 Августа 2022 • 00:14 Комментировать
Ференцварош
4:0
Фехервар
окончен

Если в Лиге чемпионов венгерский «Ференцварош» потерпел настоящую катастрофу, вылетев после матчей с «Карабахом», то во внутреннем чемпионате у команды все прекрасно. В третьем туре подопечные российского специалиста Станислава Черчесова сыграли с «Фехерваром», забив тому четыре безответных мяча. Три из них влетели в ворота гостей еще до перерыва.

Таким образом, после трех туров у команды Черчесова идеальные показатели - выступающий в ранге чемпиона «Ференцварош» выиграл все три матча, забил девять голов и не пропустил ни одного. В четвертом туре «Ференцварошу» предстоит сразиться с командой «Пакш» - соперником клуба по весеннему финалу Кубка Венгрии. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
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