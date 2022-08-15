«Ференцварош» Черчесова разгромил очередного соперника и идёт по таблице без потерь и пропущенных мячей

Если в Лиге чемпионов венгерский «Ференцварош» потерпел настоящую катастрофу, вылетев после матчей с «Карабахом», то во внутреннем чемпионате у команды все прекрасно. В третьем туре подопечные российского специалиста Станислава Черчесова сыграли с «Фехерваром», забив тому четыре безответных мяча. Три из них влетели в ворота гостей еще до перерыва.

Таким образом, после трех туров у команды Черчесова идеальные показатели - выступающий в ранге чемпиона «Ференцварош» выиграл все три матча, забил девять голов и не пропустил ни одного. В четвертом туре «Ференцварошу» предстоит сразиться с командой «Пакш» - соперником клуба по весеннему финалу Кубка Венгрии.