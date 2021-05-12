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​УЕФА начал дисциплинарное расследование в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса»

12 Мая 2021, 14:33,

«Реал», «Барселона» и «Ювентус» до сих пор не вышли из проекта под названием «Суперлига Европы», в отличие от других девяти клубов, которые его запускали. УЕФА начал дисциплинарное расследование в отношении этой тройки клубов на предмет потенциального нарушения ими нормативно-правовой базы УЕФА. Информация размещена на сайте УЕФА в разделе о дисциплинарных новостях.

Ранее в прессе сообщалось, что президент УЕФА Александер Чеферин хочет добиться исключения «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из еврокубков сроком на два сезона.

Напомним, что проект Суперлиги в своём изначальном виде просуществовал всего двое суток.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Реал Мадрид, Ювентус
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