«Теперь вы клуб-убийца»: Реакция болельщиков мадридского «Атлетико» на Суперлигу

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20 Апреля 2021, 15:00,
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Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» приводит комментарии поклонников «матрасников» из соцсетей насчёт возникновения Суперлиги Европы.
Alexander C.: «УЕФА тоже не святые, но, по крайней мере, попадание в Лигу чемпионов было основано на заслугах».
Richard van W.: «Если вы заботитесь о своём клубе, то вы на самом деле будете против этой гнусной и ужасной идеи создания «Суперлиги».
Tom C.: «Что нам всем нужно сделать, так это не потреблять продукты из вовлеченных в Суперлигу клубов и не смотреть новый ерундовый турнир».
Niccolo R.: «Всем рекомендую кормить это безумие своими деньгами. Это вы, фанаты, позволяете родиться новому монстру, принимая всё и платя».
Ilham A.: «Теперь вы косвенно клуб-убийца футбола, клуб с упавшим престижем, деньги победили человечество. До свиданья, настоящий футбол, добро пожаловать в бизнес-футбол».
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Giovanni S.: «Я не согласен с Суперлигой. Сначала она будет похожа на медовый месяц, но со временем это станет тем же самым, что было раньше, потому как игроки не вечны».
Rafa F.: «Журналисты будут играть основную роль в борьбе с этим безобразием».
Marco S.: «Атлетико» Мадрид, который не смог выиграть Лигу чемпионов, может стать первым, кто выиграет европейскую Суперлигу!».
Sangre S.: «Люди, которые поддерживают Суперлигу, говоря, что «привлекательнее играть среди великих», – это те же люди, которые во время жеребьёвки Лиги чемпионов молились, чтобы они не сыграли против «Баварии» или «ПСЖ»… Клубы-основатели прикрывают эгоистичный поступок, говоря, что это революция против ФИФА и УЕФА. Какая прекрасная революция затронула весь мир футбола, превратив спорт в игру для двадцати богатых детей».
Eduardo G.: «Что ж, продолжайте, продолжайте защищать идеалы ФИФА и УЕФА, а также Испанской федерации, которая предпочитает ставить топовые матчи на 12 часов утра, чтобы их могли увидеть китайцы, и проводит Суперкубок Испании в Катаре. Продолжайте».
Jairo G.: «Мой отец сказал мне: «Как вы соотносите историю, борьбу, кровь, смерти, протесты, десятилетия борьбы за права и социальную справедливость с этой Суперлигой?».
Alejo С.: «Необходимо почтить память футбола минутой молчания».
AlvaroGod C.: «ФИФА проводит турниры в странах, где вопросы насчёт прав человека, зарабатывает миллионы долларов. И ей что-то не нравится, когда она видит, что великие хотят сделать ещё одну лигу».
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Сирафим Ф.: «Думаете, у «Атлетико» всё хорошо с деньгами в ковидный период?».
Thomas W.: «Какая обыденность? Топы будут играть именно друг с другом лишь на два раза больше в год, а плей-офф с восьмёркой лучших сам по себе будет интригующим».
Семён С.: «Суперлига – помойка и развал всего то, что строили долгие годы».
Дима Л.: «Санкции УЕФА? Сборные и игроки-то тут причём? Душить надо организаторов, а не тех, кто на поле последние силы отдаёт».
Thomas W.: «Да ладно, футбол не умрет, середняки постараются попасть в эту Суперлигу, а футбол в странах будут идти и дальше».
Евгений У.: «Надо оказаться выходить на оставшиеся матчи чемпионата и сконцентрироваться на подготовке к Суперлиге».
Назар Ш.: «Я уже знаю, какой банк обанкротится через пять лет».
Кирилл Иванцов
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Атлетико Мадрид, Суперлига Европы
С первым Александером согласен. Я вот не понимаю - у них будут только одни и те же клубы. А если вдруг тот же Атлетико завтра свалится в середину таблицы - на кой СЛ такой участник? А какой-нибудь гипотетический Лион, Аякс или Лейпциг будет играть блестяще, но не будет иметь доступа к СЛ - зачем такое СЛ нужно - должен быть спортивный принцип отбора.
Месут Озил: «Дети мечтают выиграть кубок мира или ЛЧ, а не какую-то Суперлигу. Удовольствие от больших матчей в том, что они происходят один-два раза в год»