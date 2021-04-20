«Теперь вы клуб-убийца»: Реакция болельщиков мадридского «Атлетико» на Суперлигу

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» приводит комментарии поклонников «матрасников» из соцсетей насчёт возникновения Суперлиги Европы.

FACEBOOK

Alexander C.: «УЕФА тоже не святые, но, по крайней мере, попадание в Лигу чемпионов было основано на заслугах».

Richard van W.: «Если вы заботитесь о своём клубе, то вы на самом деле будете против этой гнусной и ужасной идеи создания «Суперлиги».

Tom C.: «Что нам всем нужно сделать, так это не потреблять продукты из вовлеченных в Суперлигу клубов и не смотреть новый ерундовый турнир».

Niccolo R.: «Всем рекомендую кормить это безумие своими деньгами. Это вы, фанаты, позволяете родиться новому монстру, принимая всё и платя».

Ilham A.: «Теперь вы косвенно клуб-убийца футбола, клуб с упавшим престижем, деньги победили человечество. До свиданья, настоящий футбол, добро пожаловать в бизнес-футбол».

YOUTUBE

Giovanni S.: «Я не согласен с Суперлигой. Сначала она будет похожа на медовый месяц, но со временем это станет тем же самым, что было раньше, потому как игроки не вечны».

Rafa F.: «Журналисты будут играть основную роль в борьбе с этим безобразием».

Marco S.: «Атлетико» Мадрид, который не смог выиграть Лигу чемпионов, может стать первым, кто выиграет европейскую Суперлигу!».

Sangre S.: «Люди, которые поддерживают Суперлигу, говоря, что «привлекательнее играть среди великих», – это те же люди, которые во время жеребьёвки Лиги чемпионов молились, чтобы они не сыграли против «Баварии» или «ПСЖ»… Клубы-основатели прикрывают эгоистичный поступок, говоря, что это революция против ФИФА и УЕФА. Какая прекрасная революция затронула весь мир футбола, превратив спорт в игру для двадцати богатых детей».

Eduardo G.: «Что ж, продолжайте, продолжайте защищать идеалы ФИФА и УЕФА, а также Испанской федерации, которая предпочитает ставить топовые матчи на 12 часов утра, чтобы их могли увидеть китайцы, и проводит Суперкубок Испании в Катаре. Продолжайте».

Jairo G.: «Мой отец сказал мне: «Как вы соотносите историю, борьбу, кровь, смерти, протесты, десятилетия борьбы за права и социальную справедливость с этой Суперлигой?».

Alejo С.: «Необходимо почтить память футбола минутой молчания».

AlvaroGod C.: «ФИФА проводит турниры в странах, где вопросы насчёт прав человека, зарабатывает миллионы долларов. И ей что-то не нравится, когда она видит, что великие хотят сделать ещё одну лигу».

VK

Сирафим Ф.: «Думаете, у «Атлетико» всё хорошо с деньгами в ковидный период?».

Thomas W.: «Какая обыденность? Топы будут играть именно друг с другом лишь на два раза больше в год, а плей-офф с восьмёркой лучших сам по себе будет интригующим».

Семён С.: «Суперлига – помойка и развал всего то, что строили долгие годы».

Дима Л.: «Санкции УЕФА? Сборные и игроки-то тут причём? Душить надо организаторов, а не тех, кто на поле последние силы отдаёт».

Thomas W.: «Да ладно, футбол не умрет, середняки постараются попасть в эту Суперлигу, а футбол в странах будут идти и дальше».

Евгений У.: «Надо оказаться выходить на оставшиеся матчи чемпионата и сконцентрироваться на подготовке к Суперлиге».

Назар Ш.: «Я уже знаю, какой банк обанкротится через пять лет».

Кирилл Иванцов