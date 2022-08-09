Модрич: Тренер знает, что я готов играть, возраст не проблема

Полузащитник «Реала» Лука Модрич считает, что возраст не имеет значения.

Marca передает слова Модрича, который заявил о том, что возраст не имеет значения, важно то, как ты показываешь себя на поле. Состояние хорошее, каждый день есть диалог с тренером, он в курсе о готовности всегда играть, добавил игрок.

Завтра, 10 августа, победитель минувшего сезона Лиги чемпионов мадридский «Реал» сойдется в битве за Суперкубок УЕФА с победителем Лиги Европы-2021/22 «Айнтрахтом». Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.

Напомним, немецкий клуб уже открыл новый для себя сезон, уступив в первом туре Бундеслиги «Баварии» (1:6).