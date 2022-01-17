Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Еврокубки

Стало известно, с каким отрывом Левандовски опередил Месси и Салаха на премии ФИФА

17 Января 2022 • 23:53 Комментировать

ФИФА опубликовала информацию, согласно которой стало известно, как распределились голоса при выборе лучшего футболиста мира по итогам прошедшего сезона на премии The Best. Оказалось, что триумфатор Роберт Левандовски на четыре очка опередил своего ближайшего преследователя, Лионеля Месси.

Правда, начисление баллов в голосовании от ФИФА отличается от той системы, которую использует France Football при вручении «Золотого мяча». Поэтому, отрыв в четыре очка можно считать достаточно внушительным – Левандовски набрал 48 баллов, Месси – 44, а Мохамед Салах – 39.

Также в десятку лучших вошли Карим Бензема (30), Н’голо Канте (24), Жоржиньо (24), Криштиану Роналду (23), Килиан Мбаппе (16), Кевин де Брёйне (11) и Неймар (10).

Отметим, что только шесть представителей топ-10 списка попали в символическую сборную года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Роберт Левандовски Мохамед Салах
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Вручение награды лучшему игроку 2021 года по версии ФИФА 0:0 онлайн-трансляция
окончен Тоттенхэм (до 23 лет) 1:1 Блэкберн (до 23 лет)
окончен Leeds United U23 2:0 Derby U23 1
окончен Leicester U23 1 2:1 Brighton & Hove Albion U23 1
18.01  21:00 Maracana EC ... Ферровиарио
18.01  22:00 Caucaia EC ... Crato1
18.01  22:00 Икаса ... Pacajus SC
19.01  01:00 Игуату ... Атлетико Сеаренсе
Все матчи
Рекомендуем