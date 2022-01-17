Стало известно, с каким отрывом Левандовски опередил Месси и Салаха на премии ФИФА

ФИФА опубликовала информацию, согласно которой стало известно, как распределились голоса при выборе лучшего футболиста мира по итогам прошедшего сезона на премии The Best. Оказалось, что триумфатор Роберт Левандовски на четыре очка опередил своего ближайшего преследователя, Лионеля Месси.

Правда, начисление баллов в голосовании от ФИФА отличается от той системы, которую использует France Football при вручении «Золотого мяча». Поэтому, отрыв в четыре очка можно считать достаточно внушительным – Левандовски набрал 48 баллов, Месси – 44, а Мохамед Салах – 39.

Также в десятку лучших вошли Карим Бензема (30), Н’голо Канте (24), Жоржиньо (24), Криштиану Роналду (23), Килиан Мбаппе (16), Кевин де Брёйне (11) и Неймар (10).

Отметим, что только шесть представителей топ-10 списка попали в символическую сборную года.