Станислав Черчесов – покоритель Восточной Европы

Станислав Черчесов возглавил венгерский «Ференцварош». Теперь уже официально. Хотя ещё вчера днём 58-летний специалист пытался всех убедить в том, что у него есть несколько предложений и окончательное решение он примет не раньше следующей недели. Станислав Саламович не стал тянуть с решением и отдал предпочтение лидеру венгерского футбола. Да-да, вы не ошиблись! «Ференцварош» на данный момент занимает первую строчку в турнирной таблице, являясь чемпионом прошлого сезона.



Однако внутри «Ференцвароша» всё не так просто. Владелец клуба, известный политик Габор Курбатов, не церемонится с главными тренерами. Не сошлись характером с Петером Штёгером, который привёл команду к чемпионству в прошлом сезоне? Не беда, увольняем! Проблемы с болельщиками? Решим! Станислав Саламович едет в очень непростую ситуацию. От него будут ждать только чемпионского титула («Ференцварош» выиграл национальный чемпионат последние три сезона и является 32-кратным чемпионом страны), и это притом что фанаты явно не поддержат назначение русского тренера. А дальше венгры будут требовать обязательного участия в Лиге чемпионов, в групповом раунде. А для этого нужно будет пройти четыре отборочных этапа. А что? «Шериф» же смог! Embed from Getty Images

Черчесов имеет опыт работы за рубежом. В начале своей тренерской карьеры он трудился в «Ваккер-Тироле» из Австрии, за который выступал, будучи игроком. Даже чемпионский титул Станислав Саламович выигрывал, но во второй австрийской Бундеслиге. А в элитном дивизионе занимал самое высокое место в истории клуба – шестое. Путешествия по России (Москва, Сочи, Грозный, Пермь) сменились приглашением в польскую «Легию». За год работы Черчесов сумел выиграть национальный чемпионат и Кубок Польши. Эти трофеи стали первыми в тренерской карьере Черчесова. Для Лиги чемпионов наставник требовал усиления, но руководство отказалось покупать нужных Станиславу Саламовичу игроков. Как итог – расставание… Намотал ли на ус ту историю 58-летний специалист и не повторится ли она следующим летом в «Ференцвароше»?

Но Черчесов вряд ли переживал. После «Легии» его ждала сборная России, с которой он стал национальным героем в 2018-м и национальным изгоем в 2021 году. Вообще характер у Станислава Саламовича проблемный, о чём неоднократно заявляли игроки. Например, недавно Мартин Якубко, выступавший под руководством «Стани» в «Амкаре», заявил, что наставник любит быть в центре внимания, убирая легенд клуба. А там, где ему это не удаётся, долго он не задерживается. К тому же у Черчесова проблема в общении с журналистами, но к этому уже привыкли.

В любом случае Черчесов продолжает покорять страны Восточной Европы. Вероятность того, что в его копилке к медали чемпиона Польши добавится звание чемпиона Венгрии, очень высока. Второго шанса точно не будет. Нам же будет интересно понаблюдать за одним из творцов успеха домашнего чемпионата мира и остаётся пожелать Станиславу Саламовичу удачи на новом месте работы.

Константин Лицин