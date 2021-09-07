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УЕФА смягчил требования к тестированию на COVID-19

07 Сентября 2021 • 00:27 Комментировать

УЕФА разрешил вакцинированным и переболевшим членам команд не проходить регулярное тестирование.

Исполнительный комитет УЕФА утвердил изменения, накладывающие на команды полномочия по самостоятельной проверке возможности допуска вакцинированных и переболевших лиц к пересечению границ отдельно взятых стран и посещения ими спортивных сооружений.

В соответствии с новыми правилами клубы самостоятельно будут нести расходы на организацию тестирования. При этом УЕФА по запросу готов предоставить свою помощь в этом вопросе, о чём сообщено на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

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УЕФА коронавирус
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