«Самый грязный чемпионат в истории страны» - «Олимпиакос» проигрывает титул и ропщет

Мы уже сообщали о том, что нынешний сезон чемпионата Греции проходит с проблемами для греческого «Олимпиакоса», клуб уступает чемпионский титул. И, как водится, руководство «Олимпиакоса» считает виной всему пресловутый заговор - на сей раз среди арбитров.

Именно их козни не позволили клубу из Пирея снова выиграть чемпионат - таков смысл официальной ноты, выпущенной пресс-службой «Олимпиакоса», в ней утверждается, что нынешний чемпионат стал «самым грязным в истории Греции». Коснулись и темы с пьяными польскими арбитрами, о похождении которых мы также уже сообщали.