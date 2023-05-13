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Греция

«Самый грязный чемпионат в истории страны» - «Олимпиакос» проигрывает титул и ропщет

13 Мая 2023 • 14:49 Комментировать
ПАОК
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Олимпиакос
1 2.18 X 3.25 2 3.50
14.05 20:00

Мы уже сообщали о том, что нынешний сезон чемпионата Греции проходит с проблемами для греческого «Олимпиакоса», клуб уступает чемпионский титул. И, как водится, руководство «Олимпиакоса» считает виной всему пресловутый заговор - на сей раз среди арбитров.

Именно их козни не позволили клубу из Пирея снова выиграть чемпионат - таков смысл официальной ноты, выпущенной пресс-службой «Олимпиакоса», в ней утверждается, что нынешний чемпионат стал «самым грязным в истории Греции». Коснулись и темы с пьяными польскими арбитрами, о похождении которых мы также уже сообщали.

 

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