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Греция

​Польские арбитры устроили скандал на борту летевшего в Грецию самолёта

10 Апреля 2023 • 12:18 Комментировать
АЕК
3:1
Арис Салоники
окончен

На ответственный матч чемпионата Греции между АЕКом и «Арисом» местная федерация футбола решила назначить иностранную бригаду судей. Это дело было доверено польским арбитрам в лице Павела Рачковски, Радослава Сечки, Адама Купчика и Кшиштофа Якубика, которые сели на борт самолета, летевшего из Варшавы в Афины.

Однако там арбитры, решив принять «за галстук», разговорились - и спровоцировали конфликт с группой других пассажиров. В итоге он не утих и после посадки, и в аэропорту греческой столицы вмешаться пришлось уже полиции, так как словесная перепалка переросла в драку, причем человек, присланный федерацией для встречи и размещения гостей из Польши, в итоге был вынужден участвовать в задержании самого буйного арбитра вместе с полицией.

Арбитров в итоге, разумеется, отстранили от работы и выслали обратно в Польшу. 

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Евро-Футбол.Ру,
АЕК Афины арбитры Арис Салоники
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