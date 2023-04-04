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Чемпионат Кыргызстана по футболу

Крестинин официально покинул сборную Кыргызстана

04 Апреля 2023 • 08:52 Комментировать

Александр Крестинин больше не является наставником сборной Кыргызстана, тамошняя федерация футбола расторгла контракт с 44-летним специалистом - как сообщается, по взаимному согласию.

Таким образом, позади остался девятилетний отрезок - Крестинин возглавил сборную Кыргызстана в 2014 году и через пять лет, в 2019, вывел сборную в финальную часть Кубка Азии, впервые в ее истории. Там команда дошла до 1/8 финала.

Стоит отметить, что какое-то время, на протяжении четырех лет, Крестинин в стиле Валерия Карпина возглавлял также бишкекский клуб  «Дордой». Его 20-летний сын выступает сейчас именно за «Дордой». 

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Крестинин Дордой сборная Кыргызстана
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Сегодня, 04 Апреля
08:52 · Кыргызстан
Крестинин официально покинул сборную Кыргызстана
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