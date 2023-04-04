Крестинин официально покинул сборную Кыргызстана

Александр Крестинин больше не является наставником сборной Кыргызстана, тамошняя федерация футбола расторгла контракт с 44-летним специалистом - как сообщается, по взаимному согласию.

Таким образом, позади остался девятилетний отрезок - Крестинин возглавил сборную Кыргызстана в 2014 году и через пять лет, в 2019, вывел сборную в финальную часть Кубка Азии, впервые в ее истории. Там команда дошла до 1/8 финала.

Стоит отметить, что какое-то время, на протяжении четырех лет, Крестинин в стиле Валерия Карпина возглавлял также бишкекский клуб «Дордой». Его 20-летний сын выступает сейчас именно за «Дордой».