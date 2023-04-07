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Бельгия

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» может возглавить «Брюгге»

07 Апреля 2023 • 10:31 Комментировать
Брюгге
...
Серен Юнайтед
Через 9 ч. 58 мин.

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер может возглавить «Брюгге», сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, также на пост наставника бельгийской команды претендуют Дино Топпмеллер, ранее работавший в «Баварии», и главный тренер «Стандарда» Ронни Дейл.

Напомним, 8 марта руководство «Брюгге» отправило в отставку 42-летнего тренера Скотта Паркера.

Сульшер покинул «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2021 года и с тех пор находится без клуба. Наивысшим достижением норвежца на посту наставника манкунианцев является выход в финал Лиги Европы, в котором «красные дьяволы» уступили «Вильярреалу» (1:1, 10:11 — пен).

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Ронни Дейл Дино Топпмеллер
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