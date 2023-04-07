Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» может возглавить «Брюгге»

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер может возглавить «Брюгге», сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, также на пост наставника бельгийской команды претендуют Дино Топпмеллер, ранее работавший в «Баварии», и главный тренер «Стандарда» Ронни Дейл.

Напомним, 8 марта руководство «Брюгге» отправило в отставку 42-летнего тренера Скотта Паркера.

Сульшер покинул «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2021 года и с тех пор находится без клуба. Наивысшим достижением норвежца на посту наставника манкунианцев является выход в финал Лиги Европы, в котором «красные дьяволы» уступили «Вильярреалу» (1:1, 10:11 — пен).